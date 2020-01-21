Путин утвердил новую структуру правительства страны

Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», пишет во вторник, 21 января, РИА «Новости». Указ вступает в силу с момента опубликования.

Согласно документу, у главы правительства теперь будет девять заместителей (а не 10 как в правительстве Дмитрия Медведева), в том числе один первый, этот пост по данным ТАСС занял экс-помощник главы государства по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Кроме того, упраздняется министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития. Руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития.