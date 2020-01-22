Депутат: на голосование за изменение Конституции дали 2 часа, я голосовал против

Аппарат облдумы провел заочное голосование по поводу поддержки поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. Депутатам фактически дали 2 часа, чтобы прибыть в Думу и проголосовать за поправки. Об этом «Новому Калининграду» сообщил депутат, представитель партии «Патриоты России» Михаил Чесалин.



Около 15.00 Чесалин получил сообщение о том, что нужно прибыть и опросным способом проголосовать (без проведения заседания облдумы). Голосование, по словам Чесалина, завершалось в 17.00. К 16.30 проголосовали две трети депутатов регионального парламента, и все они выступили в поддержку измерения Конституции. Сам Чесалин проголосовал против, потому что, по его мнению, невозможно за два часа изучить 20-страничный законопроект и его влияние на изменение 34 законов, которые он затрагивает.





Скриншот из письма-рассылки аппарата облдумы депутатам с приглашением проголосовать по поводу поддержанных предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию.

Ранее Владимир Путин внес законопроект об изменении Конституции. По экспертным оценкам, предложенные поправки предполагают усиление президентской власти по определенным направлениям. В частности, предполагается наделить президента правом отправлять в отставку судей Верховного и Конституционного судов, что, по оценкам судьи в отставке Сергея Пашина, означает отмену принципа независимости судей.