Депутат: на голосование за изменение Конституции дали 2 часа, я голосовал против

Депутат: на голосование за изменение Конституции дали 2 часа, я голосовал против
Михаил Чесалин. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Политика

Аппарат облдумы провел заочное голосование по поводу поддержки поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. Депутатам фактически дали 2 часа, чтобы прибыть в Думу и проголосовать за поправки. Об этом «Новому Калининграду» сообщил депутат, представитель партии «Патриоты России» Михаил Чесалин.

Около 15.00 Чесалин получил сообщение о том, что нужно прибыть и опросным способом проголосовать (без проведения заседания облдумы). Голосование, по словам Чесалина, завершалось в 17.00. К 16.30 проголосовали две трети депутатов регионального парламента, и все они выступили в поддержку измерения Конституции. Сам Чесалин проголосовал против, потому что, по его мнению, невозможно за два часа изучить 20-страничный законопроект и его влияние на изменение 34 законов, которые он затрагивает.

Снимок экрана 2020-01-22 в 9.35.32.png

Скриншот из письма-рассылки аппарата облдумы депутатам с приглашением проголосовать по поводу поддержанных предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию.

Ранее Владимир Путин внес законопроект об изменении Конституции. По экспертным оценкам, предложенные поправки предполагают усиление президентской власти по определенным направлениям. В частности, предполагается наделить президента правом отправлять в отставку судей Верховного и Конституционного судов, что, по оценкам судьи в отставке Сергея Пашина, означает отмену принципа независимости судей.

Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter