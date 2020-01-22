КПРФ пожаловалась в прокуратуру на статью «Нового Калининграда» про голод

КПРФ пожаловалась в прокуратуру на статью «Нового Калининграда» про голод
Виталий Невар / Новый Калининград
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Секретарь калининградского отделения КПРФ Максим Буланов обратился в областную прокуратуру с просьбой о проведении прокурорской проверки на достоверность фактов, изложенных в статье «Нового Калининграда», посвященной голоду в Калининградской области в 1946-1947 годах. Копия соответствующего обращения, датированного 22 января, опубликована на сайте калининградского отделения политической партии.

В своей жалобе Буланов ссылается на обращение «ветеранов Великой Отечественной войны, первых переселенцев Калининградской области, а также ветеранов становления Калининградской области» и отмечает, что, на его взгляд, в материале имело место «искажение истории становления Калининградской области».

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15 января на «Новом Калининграде» вышла статья, посвященная острым продовольственным проблемам в Калининградской области, которые, по данным научных работ, воспоминаниям первых переселенцев и рассекреченным официальным документам тех лет, имели место.

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