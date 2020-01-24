Путин сделал министров предыдущего правительства своими помощниками

Путин сделал министров предыдущего правительства своими помощниками
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Владимир Путин подписал указы о назначении двух бывших членов федерального правительства своими помощниками. Об этом в пятницу, 24 января, пишет РБК.

По информации издания, речь идет об экс-министре экономического развития Максиме Орешкине и экс-министре культуры Владимире Мединском. Кроме того, бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен на должность замглавы администрации президента

В середине января Дмитрий Медведев объявил об уходе федерального правительства в отставку в полном составе. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС России.

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