Путин сделал министров предыдущего правительства своими помощниками

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении двух бывших членов федерального правительства своими помощниками. Об этом в пятницу, 24 января, пишет РБК.
По информации издания, речь идет об экс-министре экономического развития Максиме Орешкине и экс-министре культуры Владимире Мединском. Кроме того, бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен на должность замглавы администрации президента
В середине января Дмитрий Медведев объявил об уходе федерального правительства в отставку в полном составе. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС России.
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