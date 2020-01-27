Путин поручил властям рассчитать потребность в дополнительных местах в школах

Владимир Путин поручил кабмину и региональным властям рассчитать потребность в дополнительных местах в школах. Это связано с ростом количества детей школьного возраста. Поручение опубликовали в пятницу, 24 января, на сайте Кремля.



«С учётом ранее данных поручений и в связи с увеличением числа детей школьного возраста рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных организациях», — отмечается в поручении.

В документе уточняется, что властям следует производить расчет, учитывая необходимость эффективного использования современных технологий, существующей образовательной и иной инфраструктуры, для предоставления субъектам господдержки из федерального бюджета на создание дополнительных мест.

Срок по предоставлению доклада поставлен до 31 марта.

В начале января Путин пообещал обеспечить учеников первых-четвертых классов бесплатным горячим питанием. Тогда президент заявил о необходимости такой социальной поддержки, которая вызвала определенные споры на стадиях обсуждений.