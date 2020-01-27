Построить детсад на юго-востоке Калининграда вызвалась одна компания

Аукцион на строительство детского сада на Борисовском бульваре (около улицы Емельянова) не состоялся. На торги заявилась только одна компания — «Риттал — Калининград», которая предложила построить объект по максимальной цене 222,4 млн руб. На этом основании с ней решено заключить контракт. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Детский сад планируется построить в течение 276 дней. Еще 45 дней дается на ввод объекта в эксплуатацию.
Компания «Риттал — Калининград» принадлежит предпринимателю Александру Дикому. Ранее ей владел глава комиссии по градорегулированию горсовета Калининграда Евгений Верхолаз.
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