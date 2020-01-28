Власти: отдельные участки газопровода на Балтийск придется вырезать

Структура «Газпрома» дала свое заключение о состоянии недостроенного газопровода на Балтийск. В целом газопровод находится «в нормативном состоянии», но отдельные участки трубопровода придется вырезать и перекладывать. Также потребуется доукомплектация объекта. Об этом в ходе заседания регионального правительства во вторник, 28 января, заявил глава регионального минстроя Сергей Черномаз.

Как пояснил журналистам губернатор Антон Алиханов перекладывать придется порядка «сотни метров» газопровода.

В марте областные власти планируют найти проектировщика для определения объема работ по достройке газопровода. Во второй половине года ожидается начало строительных работ.

Ранее область выделила «Газпром оргэнергогаз» 50 млн руб. на обследование недостроенного газопровода.

Областные власти пытались обследовать газопровод, который начали строить в 2011 году, на протяжении последних двух лет. Ранее они расторгли контракт с компанией, которая отказывалась делать обследование без документации. Документы, как говорили областные власти, были утеряны. Область проиграла суд подрядчику и отменила последние торги на обследование по этой причине.