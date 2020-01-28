Около четверти россиян хотят видеть Россию и Беларусь единым государством

Почти четверть россиян считают, что Россия и Беларусь должны представлять собой единое государство. Такие результаты исследования «Левада-Центра» приводит РБК.

По данным опроса, 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России. Думают, что страны должны активнее сотрудничать в сфере экономики, 44% респондентов, а 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне.

Кроме того, 71% россиян считают Россию великой державой. В 2018 году количество согласных с этим утверждением респондентов достигло максимума — 75%. Доля респондентов, не считающих страну великой державой, составила 26%.

Опрос проводился 12–18 декабря 2019 года. Респонденты — 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов. Исследование проводилось методом личного интервью.