Около четверти россиян хотят видеть Россию и Беларусь единым государством

Около четверти россиян хотят видеть Россию и Беларусь единым государством
Александр Лукашенко. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Опросы

Почти четверть россиян считают, что Россия и Беларусь должны представлять собой единое государство. Такие результаты исследования «Левада-Центра» приводит РБК.

По данным опроса, 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России. Думают, что страны должны активнее сотрудничать в сфере экономики, 44% респондентов, а 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне.

Кроме того, 71% россиян считают Россию великой державой. В 2018 году количество согласных с этим утверждением респондентов достигло максимума — 75%. Доля респондентов, не считающих страну великой державой, составила 26%.

Опрос проводился 12–18 декабря 2019 года. Респонденты — 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов. Исследование проводилось методом личного интервью.

Комментировать (54)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter