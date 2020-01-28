Главу Чувашии, «в шутку» унизившего МЧСника, исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Представители приводят слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака: «Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из „Единой России“ решением президиума генерального совета партии».

В понедельник, 27 января, комиссия партии по этике разбирала недавний инцидент при вручении Игнатьевым ключи от машин аварийно-спасательных служб. Видео с мероприятия распространили в Telegram-каналах. На кадрах видно, что глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, из-за чего офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их получить. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.

В пресс-службе чиновника этот эпизод назвали шутливо-дружеским жестом. Пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров сказал, что «никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет». Позже сам Игнатьев заявил, что отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь» о каком-либо непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.

Ранее СМИ также сообщали, что Игнатьев во время празднования Дня российской и чувашской печати призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. В пресс-службе главы потом пояснили, что слово «мочить» в данном случае несло контекст «раскрывать подноготную».