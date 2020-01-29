Николай Воищев заявил об уходе в отставку с поста сити-менеджера Советска

Глава администрации Советского городского округа Николай Воищев объявил депутатам окружного совета о своей отставке. Об этом «Новому Калининграду» сообщил местный депутат Николай Лапин.

«Сегодня на заседании Совета депутатов Николай Воищев заявил, что уходит в отставку. Он быстро встал, поцеловал Сороку (мэр Советска Наталья Сорока — прим. „Нового Калининграда“) и выбежал из зала. Мы посчитали, что это неуважение к нам — вот так без предупреждения, без внесения в повестку заседания, без объяснений объявить об отставке и уйти — поэтому не стали голосовать за принятие его отставки и тоже почти все покинули зал», — рассказал Лапин.

По словам депутата, Николай Воищев не назвал присутствующим ни причину, ни дату своей отставки. Оперативно получить комментарии самого сити-менеджера «Новому Калининграду» не удалось. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что о заявлении об увольнении Николая Воищева им пока ничего не известно.

Как стало известно «Новому Калининграду» от источника в горадминистрации Советска, несмотря на то, что несколько депутатов покинули зал заседаний до окончания мероприятия, оставшиеся в зале народные избранники большинством голосов приняли отставку Николая Воищева.

«Николай Воищев, выступая перед окружным советом, перечислил все, что было сделано в городе во время его нахождения на посту мэра, а затем и главы администрации. Он заявил, что считает все взятые на себя обязательства выполненными. Также Воищев добавил, что сегодня его еще можно будет застать на рабочем месте», — рассказал собеседник.

Исполнять обязанности сити-менеджера пока будет замглавы администрации Александр Бурых.

Николай Воищев родился 18 января 1969 года в Днепропетровской области в семье военнослужащего. Окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Российскую таможенную академию и Московскую финансово-юридическую академию.

Служил в вооруженных силах, затем работал в таможенных органах. С 2000 года занимался предпринимательской деятельностью (создал консалтинговую фирму по оказанию услуг в сфере таможенного дела).

В 2004 году Воищев стал депутатом окружного Совета. В конце марта 2011 года Воищев избран главой Советского городского округа, а в сентябре 2015 года переизбран на этот пост. В ноябре 2015 назначен на должность главы администрации Советского городского округа.

Является секретарем Советского местного отделения ВПП «Единая Россия». Женат, воспитывает троих сыновей и троих дочерей.