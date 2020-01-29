Путин отправил главу Чувашии в отставку из-за утраты доверия

Президент РФ Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Причиной отставки называли утрату доверия. Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики», — говорится в указе.
Ранее Игнатьева исключили из партии «Единая Россия» из-за инцидента, когда экс-глава Чувашии заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами. Это случилось на вручении новых служебных машин.
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