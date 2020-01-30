Комиссия горсовета не стала рассматривать изменения в устав Калининграда

Комиссия по местному самоуправлению и социальной политике на заседании в четверг не стала рассматривать вопрос об изменениях в устав, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Чисто технически — на следующей комиссии [рассмотрим], просто не хватило времени», — прокомментировал глава горсовета Андрей Кропоткин.

О том, что изменения в устав должны быть «проведены» через комиссию, а потом вынесены на заседание горсовета, говорилось на публичных слушаниях, которые прошли в понедельник. Они вызвали большой ажиотаж.