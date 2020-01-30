Комиссия горсовета не стала рассматривать изменения в устав Калининграда

Комиссия горсовета не стала рассматривать изменения в устав Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининград
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Комиссия по местному самоуправлению и социальной политике на заседании в четверг не стала рассматривать вопрос об изменениях в устав, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Чисто технически — на следующей комиссии [рассмотрим], просто не хватило времени», — прокомментировал глава горсовета Андрей Кропоткин.

О том, что изменения в устав должны быть «проведены» через комиссию, а потом вынесены на заседание горсовета, говорилось на публичных слушаниях, которые прошли в понедельник. Они вызвали большой ажиотаж.

Согласно поправкам в устав, в частности, планируется вернуться к мажоритарной системе выборов. Депутаты нынешнего созыва избирались по пропорциональной системе, благодаря чему в Совет впервые за долгие годы попало несколько представителей оппозиции — это 8 человек из ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Патриотов России» и «Яблока» (общее число депутатов в горсовете — 28). По мнению многих экспертов, возврат к мажоритарной системе приведет к тому, что оппозиции в Совете больше не будет.
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