«При чем здесь „Единая Россия“ вообще?»: зачем меняют систему выборов в области

Сразу несколько муниципалитетов в Калининградской области начали перестраивать свои избирательные системы в пользу отказа от избрания депутатов по партспискам, когда человек голосует не за конкретного кандидата, а за партию. «Новый Калининград» рассказывает, что стоит за этими инициативами и при чем здесь «Единая Россия».

В Советске уже отказались от избрания всего горсовета по партийным спискам (одномандатникам теперь отводится половина совета), в Черняховске принято решение о полной отмене партсписков. В обоих этих городах выборы в местные советы состоятся в сентября 2020 года. В областном центре к выборам 2021 года начинают готовиться заранее и также подготовили изменения в устав о полном исключении возможности голосовать за партии. Помимо отмены партсписков сокращается и число депутатов. В Калининграде планируется уменьшение мест в совете с 28 до 25, а в Зеленоградске, который осмелился все же идти на выборы со смешанной избирательной системой, — с 22 до 20. Подается это как забота о бюджете, но в первую очередь говорит и снижении числа одномандатных избирательных кампаний, которые придется вести политтехнологам «Единой России» в муниципалитетах.

Глава местного отделения партии КПРФ Максим Буланов уверен, что, отменяя партсписки, «Единая Россия» хочет сохранить свое представительство в муниципальных советах на фоне падающего рейтинга. Убедить избирателя голосовать за партию власти в условиях падения реальных доходов населения и уровня жизни сложнее, чем за конкретного человека, отмечает коммунист. «Жизнь граждан год от года ухудшается. Новые налоги, новые поборы, и я думаю, что человек в здравом уме вряд ли будет голосовать [за представителей „Единой России“], как бы они ни мимикрировали», — рассуждает Буланов.

Под «мимикрированием» политик имеет в виду стратегию единороссов на сентябрьских выборах в Мосгордуму, когда члены партии власти намеренно не афишировали свою партийную принадлежность, чтобы снизить влияние антирейтинга «Единой России» на шансы избрания. Данная стратегия дала не лучший результат: 20 из 45 мест в московском парламенте получила системная оппозиция. С одной стороны, сыграло роль «умное голосование» Алексея Навального, с другой, по мнению отдельных экспертов, дезориентация части электората, который хотел проголосовать за действующую власть, но не знал за кого: единороссы шли на выборы как самовыдвиженцы. После осенних выборов глава «Единой России» Дмитрий Медведев потребовал от членов партии больше не участвовать в выборах через самовыдвижение.

«И господину Кропоткину (секретарь калининградского областного отделения ЕР — прим. „Нового Калининграда“), и его начальникам хотел бы пожелать изучить опыт выборов в Московскую городскую думу, где по такому же пути пошли, и сейчас у нас там одна из крупнейших фракций по стране. Мы не боимся перехода на эту систему. Уверен, что мы ничего не потеряем, а может быть, даже приобретем в плане количества мандатов», — говорит Буланов.





Избрание советов по одномандатным округам упрощает задачу, стоящую перед региональными менеджерами, считает политтехнолог Георгий Комаров. В 2015 году он работал на выборах в Балтийске на стороне оппозиции, когда «Единая Россия» не получила в совете ни одного мандата. «Схема с одномандатником прежде всего для тех муниципалитетов, где протест вышел или выходит из-под контроля, где нет адекватных технологов и возможности отработать с парламентскими партиями „по полной“, заводя своих сторонников под другими флагами. У оппозиции без бюджета, в предлагаемом варианте, даже в условиях высокого протеста, шансы взять хоть один мандат — мизерные. С другой же стороны, учитывая, что сверху не спрашивают, а требуют всегда завышенные проценты, очевидно, что в случае с партсписками гарантировать результат без ручной корректировки гораздо сложнее», — говорит Комаров.

В «Единой России» утверждают, что к перелицовке избирательной системы в городах области партия прямого отношения не имеет, а происходящее в стране и области — лишь ответ на запрос общественности. «У меня здесь целая пачка лежит с подписями общественных организаций. Обращения. При чем здесь „Единая Россия“ вообще?» — недоумевает секретарь регионального отделения Андрей Кропоткин. По его словам, партийная составляющая на муниципальных выборах является лишней, потому что «конкретные люди должны представлять конкретные улицы и конкретные районы». «Получается, партийная составляющая не привязана ни к чему и работа с людьми, как правило, уходит на нет. Это неэффективно и, мне кажется, нецелесообразно», — уверен единоросс.

Глава местного отделения ЛДПР Евгений Мишин убежден, что ни к чему хорошему действия властей по изменению муниципальных уставов не приведут. Они свидетельствуют о том, что «Единая Россия» находится в зоне серьезной турбулентности и старается применять механизмы удержания власти. Отмена партсписков и снижение общего числа депутатов заметно снижают шансы ЛДПР провести своих представителей, а значит и вероятность появления источников конструктивной критики на местах, что на пользу развитию городов не пойдет, полагает Мишин.

В ЛДПР и КПРФ убеждены, что грядет изменение и областной избирательной системы перед выборами в региональный парламент в 2021 году. «По областной Думе с разными людьми общаемся. Говорят, что сокращение партсписков будет», — говорит Буланов. По словам Мишина, хуже для оппозиции не сокращение доли партсписков, а сокращение числа самих депутатских мест. В ЛДПР полагают, что число мест в парламенте может быть сокращено с 40 до 32. В итоге одномандатникам отдадут 20 мест, а на партсписки останется 12. Однако возможно и сохранение действующих пропорций (половина мест отводится на партсписки), полагает Мишин. Андрей Кропоткин сообщил «Новому Калининграду», что инициативы об изменении областной избирательной системы от «Единой России» не исходят.

Член облизбиркома Алексей Елаев обращает внимание, что полностью отменить партсписки на выборах в облдуму не получится. Законодательно их доля не может быть меньше 25% от общего числа мест в региональном парламенте. Исключение федеральный законодатель сделал только для Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются одновременно и субъектами Федерации, и городами. Там всех депутатов можно избирать по одномандатным округам.

Текст — Вадим Хлебников, фото — Виталий Невар