Пятикоп о правке Конституции: «Это первый шаг к высшей лиге политической культуры»

Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп считает, что принятие поправок в Конституцию страны будет означать повышение уровня политической культуры в стране. Об этом он заявил в четверг, 30 января в ходе заседания областной общественной палаты.



В частности Пятикоп заявил, что предложенное изменение конституции является «первым шагом к высшей лиге политической культуры».

«У нас традиционно и на Руси, в России заканчивалась смена лидера, главы государства... Либо Павел I, либо взрыв кареты Александра II, либо это естественная смерть. Все помнят 1980-е годы после смерти Леонида Ильича Брежнева. Шутили в народе: венки далеко прятать не надо», — сказал Пятикоп.

Ранее Путин внес законопроект о поправках в Конституцию. Его приняли в первом чтении.

Среди поправок есть предложение зафиксировать в конституции статус Госсовета. Некоторые поправки, предложенные президентом, в частности право инициировать увольнение судей Конституционного и Верховного суда, вызвали неоднозначную реакцию.