Пятикоп о правке Конституции: «Это первый шаг к высшей лиге политической культуры»

Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп считает, что принятие поправок в Конституцию страны будет означать повышение уровня политической культуры в стране. Об этом он заявил в четверг, 30 января в ходе заседания областной общественной палаты.
В частности Пятикоп заявил, что предложенное изменение конституции является «первым шагом к высшей лиге политической культуры».
«У нас традиционно и на Руси, в России заканчивалась смена лидера, главы государства... Либо Павел I, либо взрыв кареты Александра II, либо это естественная смерть. Все помнят 1980-е годы после смерти Леонида Ильича Брежнева. Шутили в народе: венки далеко прятать не надо», — сказал Пятикоп.
Ранее Путин внес законопроект о поправках в Конституцию. Его приняли в первом чтении.
Среди поправок есть предложение зафиксировать в конституции статус Госсовета. Некоторые поправки, предложенные президентом, в частности право инициировать увольнение судей Конституционного и Верховного суда, вызвали неоднозначную реакцию.
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