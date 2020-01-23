Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ, предложенный президентом. Об этом сообщает «Интерфакс».

За законопроект проголосовали 432 депутата, против — ни одного. Ранее все парламентские фракции сообщили, что поддерживают поправки.

По словам спикера парламента Вячеслава Володина, во втором чтении законопроект должны рассмотреть 11 февраля.

Ранее Владимир Путин внес законопроект об изменении Конституции. По экспертным оценкам, предложенные поправки предполагают усиление президентской власти по определенным направлениям. В частности, предполагается наделить президента правом отправлять в отставку судей Верховного и Конституционного судов, что, по оценкам судьи в отставке Сергея Пашина, означает отмену принципа независимости судей.



Аппарат Калининградской областной Думы провел заочное голосование по поводу поддержки поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным.