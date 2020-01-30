Президент определил Медведеву зарплату в Совбезе

Президент определил Медведеву зарплату в Совбезе
Дмитрий Медведев / Новый Калининград

Зарплата заместителя председателя Совета безопасности России будет составлять 618 713 рублей в месяц. Такой указ президента и председателя Совбеза Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».

Должность заместителя председателя Совбеза занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Указ, о котором идет речь, вступил в силу с 16 января.

15 января Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это решение тем, что ранее в тот же день Путин в послании Федеральному собранию изложил поправки в Конституцию и что президенту ничто, в том числе «фактор правительства» не должно мешать реализовать задуманное. Тогда же Путин пообещал назначить Медведева на специально созданную должность в Совбезе.

Указы о назначении и создании новой должности были подписаны 16 января. 17 января президент внес в Госдуму законопроект о введении должности зампреда Совбеза. Сейчас этот законопроект уже прошел Госдуму и Совет Федерации. 

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