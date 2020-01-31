Структуру администрации Калининграда возглавил экс-сотрудник «Мегаполиса»

Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства» возглавил Денис Ефремченко, сообщает пресс-служба администрации Калининграда. МКП «УКС» подчиняется комитету территориального развития и строительства.
По данным пресс-службы администрации, Денис Ефремченко родился 15 июля 1980 года в Ташкенте. Высшее техническое образование получил в 2003 году в Ташкентском Архитектурно-строительном институте по специальности ПГС, Конструкции зданий и сооружений.
С 2012 года работал в группе компаний ООО «Мегаполис», где с 2017 года занимал должность генерального директора в Управлении жилищного строительства.
С августа 2019 года обязанности руководителя МКП «УКС» исполняла заместитель директора предприятие Марина Мезенцева.
Комментарии к событию