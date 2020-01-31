Структуру администрации Калининграда возглавил экс-сотрудник «Мегаполиса»

Структуру администрации Калининграда возглавил экс-сотрудник «Мегаполиса»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства» возглавил Денис Ефремченко, сообщает пресс-служба администрации Калининграда. МКП «УКС» подчиняется комитету территориального развития и строительства.

По данным пресс-службы администрации, Денис Ефремченко родился 15 июля 1980 года в Ташкенте. Высшее техническое образование получил в 2003 году в Ташкентском Архитектурно-строительном институте по специальности ПГС, Конструкции зданий и сооружений.

С 2012 года работал в группе компаний ООО «Мегаполис», где с 2017 года занимал должность генерального директора в Управлении жилищного строительства.

С августа 2019 года обязанности руководителя МКП «УКС» исполняла заместитель директора предприятие Марина Мезенцева.

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