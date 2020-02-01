Спустя более 3 лет после Brexit- голосования Британия официально вышла из ЕС

Спустя более 3 лет после Brexit- голосования Британия официально вышла из ЕС
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ровно в 23:00 31 января по лондонскому времени (02:00 1 февраля по мск) состоялся Brexit. Великобритания вышла из состава ЕС, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его, пишет «Интерфакс».

Страна потеряла членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у нее больше нет права голоса в блоке. В то же время, Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, поскольку для страны наступает переходный период.

На время переходного периода Великобритания останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы договориться о торговом соглашении и других важных вопросах. Окончательную свободу от ЕС Великобритания приобретет 31 декабря 2020 года.

В Евросоюзе чиновники на разных уровнях неоднократно заявляли, что они расстроены решением Великобритании покинуть ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что теперь Великобритании не стоит рассчитывать на прежнее отношении со стороны ЕС.

«Нельзя быть и внутри и снаружи. Подданные Великобритании решили покинуть ЕС. Теперь у нее другие обязательства, поэтому и права тоже станут другими», — сказал Макрон.


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