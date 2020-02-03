У границы Калининградской области заметили самолет британской разведки

У границы Калининградской области заметили самолет британской разведки
Plane Radar
Все новости по теме: Международные отношения

У границ Калининградской области заметили самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint, передает РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.

Как отметили в издании, самолет с номером ZZ666 поднялся с авиабазы Милденхолл, а затем направился к границам области. Сообщается, что полет проходил на высоте около восьми километров, а сам самолет двигался со скоростью 635 километров в час.

В начале января 2020 года у границ региона видели другой самолёт-разведчик. Тогда с территории Литвы к границам Калининградской области приблизился американский Beechcraft RC-12X Liberty.


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