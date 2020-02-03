Раскритикованная губернатором веранда «Туриста» осталась полуразрушенной

Через полгода после того, как губернатор Антон Алиханов опубликовал критический пост по поводу веранды, пристроенной к гостинице «Турист», объект продолжает находиться в полуразрушенном состоянии. Об этом передает корреспондент «Нового Калининграда».



Объект был частично снесен в сентябре и с тех пор находится в частично демонтированном виде.

30 июля губернатор Антон Алиханов опубликовал у себя в «Инстаграме» возмущенный пост с фотографиями веранды, назвав ее «серым нечто».

«Есть в Калининградской области люди, которые долгое время трудились на благо региона, и их жители знают в лицо, — говорится в сообщении главы области. — Но, уходя со службы, видимо, забываются городские проблемы. Нарушены правила благоустройства. Никто, видимо, и не планировал думать о доступной городской среде, например. В общем и в целом, в красивом туристическом месте Калининграда возвели неприглядное, непонятное и никому не нужное серое нечто. Сначала пообщаемся лично, но, если кто-то забыл — закон для всех один».

В переписке с подписчиками Алиханов называет веранду «никем не согласованным самостроем».

Как выяснил «Новый Калининград», одним из совладельцев гостиницы «Турист» оказался бывший мэр Калининграда Юрий Савенко. Ему принадлежит 20% долей в здании. Еще 15% у его бывшей супруги. 55% у предпринимателя Елены Затолокиной. 10% у Леонида Мороза.

Прокуратура сообщала, что арендатор земельного участка гостиницы «Турист» строил на своем участке вспомогательный объект — веранду. Для строительства вспомогательных объектов выдачи разрешения на строительство не требовалось.

В январе стало известно, что экс-мэр Калининграда Юрий Савенко впал в кому.