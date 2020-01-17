СМИ: экс-мэр Калининграда Юрий Савенко впал в кому

СМИ: экс-мэр Калининграда Юрий Савенко впал в кому
Юрий Савенко. Алексей Милованов / Новый Калининград
Продолжение: В правительстве подтвердили нахождение Савенко в калининградской БСМП
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Бывший мэр Калининграда, экс-депутат Госудумы 58-летний Юрий Савенко находится в состоянии комы. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Калининград» со ссылкой на слова пресс-секретаря областного драмтеатра Лидии Пименовой (во времена Савенко возглавляла пресс-службу мэрии). 

Издание сообщает, что Савенко 5 января получил травму головы, но «что именно произошло — неизвестно».

«Сейчас он находится в коме, лежит в Больнице скорой медицинской помощи. Состояние такое, что не позволяет сейчас провести его транспортировку в другое лечебное учреждение. Я видела Юрия Алексеевича накануне новогодних праздников. Он хорошо выглядел — постройневший, похудевший. Что именно случилось, я не знаю», — цитирует издание слова Пименовой.

Юрий Савенко занимал должность мэра Калининграда с 1998 по 2007 год. Затем с 2007 по 2011 год был депутатом Государственной Думы от Калининградской области. С декабря 2011 года по июль 2012 -го занимал пост руководителя представительства Калининградской области в Москве.

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