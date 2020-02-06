Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совбеза

Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совбеза
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности. Об этом сообщают «Ведомости».

15 января, после отставки правительства, глава государства объявил о создании нового поста в Совбезе, который займет Дмитрий Медведев. Председателем Совбеза является президент России.

Согласно утвержденным изменениям, в состав Совбеза входят председатель, заместитель председателя, секретарь, постоянные члены, которые входят в Совбез по должности, а также члены, назначаемые президентом. Заместитель председателя Совбеза назначается на должность и освобождается от нее президентом. Его полномочия также определяются главой государства.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении зарплаты Дмитрию Медведеву на посту зампредседателя Совбеза — 618,7 тыс. рублей в месяц. Ранее, по данным издания «Ведомости», среднемесячная зарплата премьера равнялась 833 тыс. рублей.
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