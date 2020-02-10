ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи

ФСБ предъявила обвинение в госизмене эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Антонине Зиминой и ее супругу Константину Антонцу. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи ФСБ окончили следственные действия и предъявили в окончательной редакции обвинение в государственной измене Зиминой и Антонцу. Вину они отвергают», — сообщил агентству источник.

По его словам, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. «В случае утверждения обвинительного заключения дело будет передано для его рассмотрения по существу в суд в Калининграде», — отметил источник.

Зиминой и Антонцу предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Подробности уголовного дела не разглашаются в связи с наличием в деле грифа «секретно».

Жительница Калининграда Антонина Зимина находится в московском СИЗО Лефортово с начала июля 2018 года. По версии следствия, она раскрыла действующего сотрудника ФСБ латвийской разведке. Защита считает обвинение необоснованным.

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10 июля 2019 года по такому же обвинению был арестован супруг Зиминой Константин Антонец. Пара считает, что дело против них сфабриковали. Ранее Антонина Зимина жаловалась правозащитникам на давление со стороны следствия.