СМИ: сын вице-президента «Автотора» покидает пост замглавы Минэкономразвития

Сразу три замминистра покидают Министерство экономического развития. Серди них — Савва Шипов, сын вице-президента «Автотора» и первого мэра Калининграда Виталия Шипова. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.



Шипов в министерстве курировал темы госуправления, контрольно-надзорной деятельности, а также правовые основы цифровой экономики.

Савва Шипов был назначен на пост замминистра в 2016 году.

В январе обновился состав Правительства РФ во главе с премьером. Свой пост в частности покинул глава минэкономразвития Максим Орешкин.