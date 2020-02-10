СМИ: сын вице-президента «Автотора» покидает пост замглавы Минэкономразвития

СМИ: сын вице-президента «Автотора» покидает пост замглавы Минэкономразвития
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Сразу три замминистра покидают Министерство экономического развития. Серди них — Савва Шипов, сын вице-президента «Автотора» и первого мэра Калининграда Виталия Шипова. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Шипов в министерстве курировал темы госуправления, контрольно-надзорной деятельности, а также правовые основы цифровой экономики.

Савва Шипов был назначен на пост замминистра в 2016 году.

В январе обновился состав Правительства РФ во главе с премьером. Свой пост в частности покинул глава минэкономразвития Максим Орешкин.

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