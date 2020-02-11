Лукашенко: российские СМИ и «люди во власти» создают антибелорусские фейки

Лукашенко: российские СМИ и «люди во власти» создают антибелорусские фейки
Александр Лукашенко. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что антибелорусские информационные вбросы создают российские СМИ и Telegram-каналы, за которыми стоят «люди во власти». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство БелТА.

Лукашенко во вторник на совещании с руководителями государственных средств массовой информации рассказал, что недавно попросил пресс-секретаря подготовили для него подборку последних публикаций в российских СМИ — крупных, мелких, Telegram-каналах. «За которыми стоят конкретные люди, которые во власти», — подчеркнул президент.Он пояснил, что пытался понять, что значат различные «информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Белоруссии».

Лукашенко также рассказал, что он обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. «Он говорит: ты знаешь, страна большая... Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались (в Сочи 7 февраля — ИФ), затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это „не мы“, если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать», — отметил президент Белоруссии.

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