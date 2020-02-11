Третий раз перенесены слушания о запрете стройки на землях фирмы во главе с зятем Цуканова

Власти Зеленоградска в третий раз перенесли общественные слушания о переводе земельных участков, подконтрольных компании «Верум», возглавляемой зятем экс-губернатора Николая Цуканова, в категорию сельхозземель. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.



«8 февраля 2020 года в посёлке Заостровье состоялась рабочая встреча с представителями садовых товариществ округа, в ходе которой председатели садоводческих обществ проинформировали представителей администрации округа, что в публичных слушаниях по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования „Зеленоградский городской округ“ планируют принять участие большое количество членов СНТ. Учитывая это обстоятельство, глава округа принял решение о переносе даты и места проведения публичных слушаний», — говорится в сообщении администрации.

Теперь публичные слушания намечены на 25 февраля.

Ранее правительство Калининградской области опубликовало проект внесения изменений в генплан Зеленоградского городского округа, согласно которым земельный массив, подконтрольный фирме «Верум», должен стать зоной сельскохозяйственной деятельности.

Согласно действующей редакции генплана, участки правее игорной зоны и правее ветряков, имеющие отношение к «Веруму» находятся в зонах жилого, санаторно-курортного и делового назначения.

В обосновании изменения генплана сообщается, что земля была поставлена на учет с видом разрешенного использования «для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий» и «для сельскохозяйственного производства». «Изменение функционального зонирования в отношении рассматриваемых земельных участков соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и позволяет упорядочить землепользование в границах муниципального образования», — говорится в материалах к обоснованию генплана.

В июле «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, как компания «Верум» стала владельцем 163 га неподалеку от игорной зоны в Куликово, куда она была перенесена из-под Янтарного по инициативе правительства Николая Цуканова.

Приказ агентства по градостроению областного правительства о разработке изменений в генплан был подписан 30 июля.