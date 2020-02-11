Третий раз перенесены слушания о запрете стройки на землях фирмы во главе с зятем Цуканова

Третий раз перенесены слушания о запрете стройки на землях фирмы во главе с зятем Цуканова
Николай Цуканов. Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпоха Николая Цуканова

Власти Зеленоградска в третий раз перенесли общественные слушания о переводе земельных участков, подконтрольных компании «Верум», возглавляемой зятем экс-губернатора Николая Цуканова, в категорию сельхозземель. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

«8 февраля 2020 года в посёлке Заостровье состоялась рабочая встреча с представителями садовых товариществ округа, в ходе которой председатели садоводческих обществ проинформировали представителей администрации округа, что в публичных слушаниях по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования „Зеленоградский городской округ“ планируют принять участие большое количество членов СНТ. Учитывая это обстоятельство, глава округа принял решение о переносе даты и места проведения публичных слушаний», — говорится в сообщении администрации.

Теперь публичные слушания намечены на 25 февраля.

Ранее правительство Калининградской области опубликовало проект внесения изменений в генплан Зеленоградского городского округа, согласно которым земельный массив, подконтрольный фирме «Верум», должен стать зоной сельскохозяйственной деятельности.

Согласно действующей редакции генплана, участки правее игорной зоны и правее ветряков, имеющие отношение к «Веруму» находятся в зонах жилого, санаторно-курортного и делового назначения.

В обосновании изменения генплана сообщается, что земля была поставлена на учет с видом разрешенного использования «для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий» и «для сельскохозяйственного производства». «Изменение функционального зонирования в отношении рассматриваемых земельных участков соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и позволяет упорядочить землепользование в границах муниципального образования», — говорится в материалах к обоснованию генплана.

В июле «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, как компания «Верум» стала владельцем 163 га неподалеку от игорной зоны в Куликово, куда она была перенесена из-под Янтарного по инициативе правительства Николая Цуканова.

Приказ агентства по градостроению областного правительства о разработке изменений в генплан был подписан 30 июля.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter