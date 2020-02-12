«Левада-центр»: за два года рейтинг доверия Путину снизился почти вдвое

«Левада-центр»: за два года рейтинг доверия Путину снизился почти вдвое
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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В настоящее время президенту РФ Владимиру Путину доверяют 35% россиян, что почти вдвое меньше, чем в конце 2017 года. Об этом в среду, 12 февраля, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра».

По данным социологов, два года назад рейтинг доверия Путину составлял порядка 59%. Таким образом, к настоящему моменту он упал на 24 п. п. «Левада-центр» задает открытый вопрос о доверии, когда респонденты сами называют политиков, которым доверяют.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво, а отдельные его выступления имеют временный эффект. По мнению социолога, этот спад объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента: «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 г.: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать».

Между тем, показатели одобрения деятельности президента держатся примерно на одном уровне (67–70%) на протяжении полугода. Это объясняется тем, что доверие касается прежде всего оценки социальной сферы, одобрение же связано с внешней политикой, риторикой «отеческой заботы», отметил Гудков.


Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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