ЦИК отложил работу над избирательной реформой из-за конституционных поправок

ЦИК отложил работу над избирательной реформой из-за конституционных поправок
Виталий Невар / Новый Калининград
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ЦИК отложил заседание рабочей группы по поправкам в избирательное законодательство из-за работы над поправками в Конституцию. Информацию об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы обсуждали это с замглавы администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко, который руководит этой рабочей группой, в конце года мы предлагали провести рабочую группу в конце января или начале февраля, но здесь вот те события, которые сейчас грянули, немножко это отодвигают. Я думаю, что ненадолго, в любом случае мы вернемся к этой теме», — отметила она.

Как сообщила глава Центризбиркома, все подготовленные в ЦИК предложения уже передали в рабочую группу при администрации президента. Однако группа должна была поработать над ними в конце ноября, когда заседание так и не состоялось.


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