16 человек лишились статуса советника Алиханова

16 человек лишились статуса советника Алиханова
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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16 внештатных советников губернатора Антона Алиханова лишены соответствующего статуса. 9 из них получили статус советника при прежних губернаторах. Сохранили статус советников 5 человек: экс-губернатора Владимир Егоров, экс-представитель губернатора в облдуме Тамара Кузяева, бывший главный санитарный врач области Татьяна Груничева, главный архитектор области Евгений Костромин и экс-глава агентства по внутренней политике областного правительства Валерий Ланин. Об этом сообщает портал kgd.ru.

Ранее перечень внештатных советников Алиханова не публиковался, однако такой статус был у бизнесмена Андрея Горохова.

Согласно официальному телефонному справочнику областного правительства, в управлении штатных советников числится только один человек — экс-глава управления Росприроднадзора Юрий Цыбин. Однако советник Алиханова Вячеслав Генне, которого нет в официальном справочнике, сообщил «Новому Калининграду», что он является штатным советником и контракт с ним продлен.

На вопрос «Нового Калининграда» о том, кто конкретно лишился статуса внештатного советника Алиханова, в пресс-службе областного правительства оперативно не ответили.

Реформировать институт внештатных советников Алиханов пообещал в 2018 году после того как у него появился советник по ЖКХ, проходивший свидетелем по делу «Боевой организации русских националистов». После появления информации о прошлом нового советника, Алиханов от него отказался, заявив, что советника назначил не он, а его аппарат.

«Я хочу сказать спасибо СМИ за внимательность: конечно, человек с таким неоднозначным опытом советником моим не будет, — заявил Алиханов. — А после вот этого инцидента могу сказать, что у нас, наверное, в принципе институт общественных советников нужно будет либо отменить вообще, либо серьезным образом пересмотреть с точки зрения того, кто решения принимает».


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