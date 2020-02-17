Городские власти не против снижения цен на проезд для студентов, но хотят компенсацию

Администрация Калининграда предлагает установить льготу в виде скидки на проезд студентам по городу в размере 20-25% в учебное время года (с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря) и распространить ее на общественный транспорт всех форм собственности. При этом необходимо одновременно рассмотреть вопрос о возмещении потерь в доходах транспортных компаний за счет регионального бюджета. Об этом говорится в письме председателя комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда Олега Кутина в горсовет Калининграда, куда с просьбой об установлении льгот обратился врио ректора БФУ им. И. Канта Александр Федоров. Соответствующее письмо есть в распоряжении «Нового Калининграда».



Как отмечает Кутин, всего в Калининграде порядка 20 тыс. студентов, на изготовление транспортных карт им потребуется порядка 2 млн руб., которые предлагается продавать студентам по себестоимости — по 100 руб.

Оценка выпадающих доходов, которые в случае предоставления льгот придется оплачивать области, в письме главы комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда не приводится.