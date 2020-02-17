90% доходов стадион на Острове получит в качестве госсубсидий

90% доходов стадион на Острове получит в качестве госсубсидий
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2020 году общий объем доходов стадиона «Калининград» на острове Октябрьском должен составить 290 млн руб. При этом почти 260 млн руб. планируется получить в качестве государственных субсидий и только 30 млн руб. планируется заработать самостоятельно. Соответствующая информация опубликована официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях.

В самостоятельный заработок могут быть засчитаны и доходы от сдачи стадиона в аренду футбольному клубу «Балтика». В 2019 году за использование стадиона областная футбольная команда, в которая в значительной степени содержится за счет областной казны, должна была заплатить около 50 млн рублей. После перехода стадиона из федеральной в региональную стоимость плата за услуги стадиона для «Балтики» должна была снизится.

На оплату труда своих работников (с учетом соцотчислений) стадион в 2020 году запланировал потратить почти 52 млн руб. У внешних поставщиков планируется закупить услуг на 248 млн руб.

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