90% доходов стадион на Острове получит в качестве госсубсидий

В 2020 году общий объем доходов стадиона «Калининград» на острове Октябрьском должен составить 290 млн руб. При этом почти 260 млн руб. планируется получить в качестве государственных субсидий и только 30 млн руб. планируется заработать самостоятельно. Соответствующая информация опубликована официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях.

В самостоятельный заработок могут быть засчитаны и доходы от сдачи стадиона в аренду футбольному клубу «Балтика». В 2019 году за использование стадиона областная футбольная команда, в которая в значительной степени содержится за счет областной казны, должна была заплатить около 50 млн рублей. После перехода стадиона из федеральной в региональную стоимость плата за услуги стадиона для «Балтики» должна была снизится.

На оплату труда своих работников (с учетом соцотчислений) стадион в 2020 году запланировал потратить почти 52 млн руб. У внешних поставщиков планируется закупить услуг на 248 млн руб.