Россия заявила о «самых плохих отношениях» с Польшей со времен Второй мировой

Между Россией и Польшей в настоящее время складываются самые плохие отношения за все время после Второй мировой войны. Об этом в интервью РБК заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.

«У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны»,— сказал посол.

По мнению Андреева, до 2014 года отношения России и Польши были «более-менее приличные», страны искали компромиссы по историческим сюжетам и старались не обострять полемику, хотя разногласия в некоторых вопросах все-таки оставались.

«Однако после 2014 года, когда отношения резко испортились и когда историческое мифотворчество наших оппонентов стало переходить все мыслимые границы, в России в конце концов решили, что пора называть вещи своими именами»,— отметил посол. И подчеркнул, что попытка Польши «переиграть» историю и представить роль России в негативном свете направлена на ослабление международных позиций страны.