Польша ответила России на заявление о «самых плохих отношениях» между странами

Посольство Польши в России ответило на заявление российского посла Сергея Андреева о том, что сейчас отношения между странами хуже, чем были на момент окончания Второй мировой войны. Польша не согласилась с данным утверждением, пишет РБК со ссылкой на ответ дипмиссии.

«Польско-российские отношения на сегодняшний день намного лучше, чем после окончания Второй мировой войны, так как на территории Польши не присутствуют советские войска», — говорится в сообщении.

При этом причиной ухудшения двусторонних отношений в Польше считают подход к советским временам как к их образцу. В дипмиссии выразили надежду на то, что «тоталитарное прошлое в дальнейшем не будет обременять отношения между нашими народами».

Ранее в интервью РБК посол России заявил, что между РФ и Польшей в настоящее время складываются самые плохие отношения за все время после Второй мировой войны.