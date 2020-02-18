Госдума отменила наказание за показ нацистской символики в образовательных целях

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в последнем чтении изменения в статью 20.3 административного кодекса, отменив ответственность за использование нацистской или экстремистской символики в научных произведениях, а также литературе и искусстве, передает «Интерфакс».



Законопроект подготовили депутаты Госдумы, среди которых вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В издании отметили, что принятый закон исключает административную ответственность для случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций, благодаря которым «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Документ является дополнением принятого ранее Госдумой закона «об исключении запрета на использование нацистской символики и атрибутики в произведения науки, искусства и литературы при обязательном условии отсутствия в них признаков пропаганды и оправдания нацизма», пояснили в издании.

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«Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон. В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание. Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем», — привели слова Ямпольской в издании.