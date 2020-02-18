Госдума отменила наказание за показ нацистской символики в образовательных целях

Госдума отменила наказание за показ нацистской символики в образовательных целях
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Политика

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в последнем чтении изменения в статью 20.3 административного кодекса, отменив ответственность за использование нацистской или экстремистской символики в научных произведениях, а также литературе и искусстве, передает «Интерфакс».

Законопроект подготовили депутаты Госдумы, среди которых вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В издании отметили, что принятый закон исключает административную ответственность для случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций, благодаря которым «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Документ является дополнением принятого ранее Госдумой закона «об исключении запрета на использование нацистской символики и атрибутики в произведения науки, искусства и литературы при обязательном условии отсутствия в них признаков пропаганды и оправдания нацизма», пояснили в издании.

В отношении калининградского блогера возбудили дело за оправдание нацизма

«Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон. В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание. Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем», — привели слова Ямпольской в издании.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter