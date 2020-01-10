В отношении калининградского блогера возбудили дело за оправдание нацизма

В Калининграде в отношении местного блогера Николая Горелова (псевдоним — Николай Кириченко) Следственный комитет возбудил уголовное дело за оправдание нацизма. Об этом «Новому Калининграду» сообщила адвокат Мария Бонцлер.



По ее словам, 4 января 2020 года калининградца вызвали на допрос, и спустя некоторое время в отношении него было возбуждено дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Дело «за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы» возбудили из-за опубликованного блогером на своей странице в «ВКонтакте» в мае 2018 года литературного текста собственного сочинения.

«Это художественная статья о том, как какие-то люди прошлого и настоящего относятся к памяти Великой Отечественной войны, в которой упоминался Адольф Гитлер. Какая-то экспертиза сказала, что это оскорбление памяти Великой Отечественной войны», — пояснила Бонцлер.

В ближайшее время должна быть назначена еще одна экспертиза текста, к проведению которой адвокат рассчитывает привлечь независимого эксперта и задать «свои вопросы». «Николай не собирается давать показания вплоть до суда. И, может быть, даже привлечем суд присяжных к этому делу», — отметила Бонцлер.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета ситуацию не комментируют.

В конце октября 2019 года Николая Горелова уже вызывали на беседу в Следственный комитет из-за его постов в соцсетях. Тогда уголовное дело в отношении него возбуждать не стали, но, по его словам, предупредили, что «за его действиями будет пристально наблюдать Центр Э».