Цуканов захотел выступить в суде по делу екатеринбуржца, назвавшего его шпионом

Цуканов захотел выступить в суде по делу екатеринбуржца, назвавшего его шпионом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов попросил вернуть дело Ярослава Ширшикова на стадию судебного следствия, чтобы выразить свою позицию. Об этом сообщает «Коммерсант».

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил уголовное дело «пиарщика и юмориста», обвиняемого по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и по ч.3 ст. 212 УК РФ (клевета). Сегодня, 18 февраля, планировалось вынести приговор, однако Николай Цуканов попросил вернуть дело на стадию судебного следствия. В письме он выразил желание выступить на заседании, чтобы выразить свою позицию. В эпизоде с клеветой он является потерпевшим.

Напомним, основанием для возбуждения уголовного дела против екатеринбуржца за клевету на полпреда стал опубликованный им скриншот обращения Ширшикова к президенту Владимиру Путину, в котором предлагалось передать силовикам «бывшего УрФО», что он принимает у них присягу на следующий день и просит передать Цуканову, чтобы тот передал резиденцию в «кратчайшие сроки». «Президент Уральской Республики ротмистр Ширшиков», — подписал свое обращение обвиняемый.

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