Облдума единогласно поддержала введение реновации по всей России

Все 33 депутата, присутствовавших на заседании областной Думы, проголосовали за поддержку проекта федерального закона о распространении практики реновации жилья на всю территорию РФ, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Как отметил глава комитета по экономполитике облдумы Александр Никулин, законопроект разработало заксобрание Санкт-Петербурга.

«Предлагается расширить деятельность по реновации на все регионы РФ», — добавил Никулин.

Председатель облдумы Марина Оргеева назвала законопроект «очень нужным» и выразила надежду, что его поддержит федеральный законодатель.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что «давно ждет распространения этой практики на наш регион», но неоднократно отказывался назвать территории, где бы он хотел произвести реновацию.

О желании запустить всероссийскую программу реновации ранее заявил новый зампред правительства России Марат Хуснуллин.