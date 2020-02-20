Депутат обвинил судью в неуважении к Думе за отказ оценить изменение Конституции

Мировая судья 6-го судебного участка Центрального района Надежда Ильюшенко отказалась в ходе заседания регионального парламента в четверг, 20 февраля, оценить поправку к Конституции, предложенную президентом Владимиром Путиным, которая позволяет не исполнять межгосударственные договоры, ратифицированные Россией. Вопрос задал депутат Михаил Чесалин, представляющий «Патриотов России», в рамках сессии вопросов-ответов перед голосованием по поводу назначения Ильюшенко на 10-летний судейский срок.

«Я воздерживаюсь от ответа на данный вопрос», — сказала Ильюшенко.

Чесалин назвал ее поступок неуважением к региональному парламенту. «Это тенденция последних дней, когда судьи не отвечают на вопросы депутатов, выглядит, конечно, на мой взгляд, некорректно. Все-таки для мировых судей областная Дума является работодателем, который принимает вас на работу, назначает. Конечно, не один депутат, но это ваш работодатель. — сказал Чесалин, — Это неуважение к депутатам. Но это (областной парламент, — прим. „Нового Калининграда“) институт, и это надо понимать. И если вы этого не понимаете, то как вы вообще осуществляете правосудие?»

Чесалин заявил, что будет голосовать против кандидатуры Ильюшенко, и дал оценку поправке Владимира Путина сам. По его мнению, она является юридически неграмотной, потому что противоречит первой главе Конституции, в который закрепляется приоритет международного права над национальным. «Если вы юрист, правильный юрист, настоящий юрист, вы должны были сказать, что эта поправка противоречит самой Конституции. Это неправильная поправка. Она юридически неправильная, внесенная президентом», — сказал депутат.

Председатель облдумы Марина Оргеева заявила, что не понимает, «как человек может дать оценку», и предположила, что оценку поправкам каждый даст в рамках голосования за изменение Конституции.

За назначение мировой судьей Ильюшенко в итоге проголосовали 27 депутатов облдумы, против — 4 депутата. Один депутат испортил бюллетень.