Глава конкурсного агентства заявил, что ликвидировать его структуру было его идеей

Леван Дараселия, возглавляющий конкурсное агентство областного правительства заявил, что ликвидировать агентство было его идеей. Об этом он в четверг, 20 февраля после заседания облдумы сообщил журналистам.



«У нас есть возможность ликвидировать орган власти и эти полномочия передать в учреждение. Это операторская функция, она не нужна органу власти. Как называется, шеф сказал самоликвидация. Никто меня не звал [чтобы сообщить о ликвидации агентства], это лично была моя инициатива», — сказал Дараселия.

Ранее было принято решение ликвидировать конкурсное агентство и часть его штата перевести в минфин, а остальных в подведомственное минфину казенное учреждение.

Как отметила представитель губернатора в Думе Татьяна Шарова, ликвидация агентства не приведет к экономии бюджетных средств.