«Оглядывается по сторонам»: обвиняемую в госизмене Зимину сочли склонной к побегу

Калининградку Антонину Зимину, арестованную по обвинению в госизмене, в следственном изоляторе «Лефортово» считают склонной к побегу. ОБ этом в пятницу пишет РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

«Специальная комиссия в СИЗО рассмотрела заявление Зиминой о снятии с профилактического учёта как склонной к побегу и отказала в ходатайстве», — заявил Мельников.

«На нее донес друг из ФСБ»: рассказ отца калининградки, обвиненной в госизмене

Как ему пояснила Зимина, такое решение было принято из-за того, что она все время нарушает требования конвоя, «оглядываясь по сторонам». Женщина с этим не согласна, добавил собеседник агентства. В СИЗО членам ОНК пояснили, что заключенным действительно запрещено оглядываться по сторонам и при этом останавливаться.

Антонину Зимину задержали в июне 2018 года. Её мужа Константина Антонца — в июле 2019 года. Супругов обвиняют в госизмене. По версии следствия, они раскрыли личность действующего сотрудника ФСБ латвийским спецслужбам. Он присутствовал на их свадьбе в 2015 году.