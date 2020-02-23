РБК: вопрос на голосование по Конституции утвердит президент своим указом

РБК: вопрос на голосование по Конституции утвердит президент своим указом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Блок поправок к Конституции будет вынесен на общероссийское голосование уже после того, как их примет российский парламент и подпишет президент. При этом вопрос для голосования будет утвержден специальным президентстким указом. Об этом пишет в воскресенье РБК.

Примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать следующим образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Напротив нее будет две графы — «да» и «нет», рассказал РБК сопредседатель рабочей группы по поправкам и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

В законе о голосовании планируется указать, что наблюдателей за его проведением, подсчетом голосов и установлением итогов будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты.Также Общественная палата сможет назначить наблюдателя в Центризбирком после официального опубликования указа президента о голосовании, а региональные общественные палаты смогут назначить наблюдателей в региональные избиркомы.

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