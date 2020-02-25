Стало известно, в каком случае процесс рассмотрения поправок в Конституцию прекратят

Если поправки в Конституцию поддержат менее двух третей региональных парламентов, то процесс их рассмотрения могут прекратить. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.
«В случае, если указанный закон не получит одобрения законодательных органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается»,— цитирует документ пресс-служба верхней палаты.
Ранее аппарат Калининградской областной Думы провел заочное голосование по поводу поддержки поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным.
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