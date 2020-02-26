«Единая Россия» прокомментировала сообщения об объединении с Народным фронтом

На повестке дня нет вопросов о смене лидера «Единой России», ее названия, а также объединения с «Общероссийским народным фронтом». Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова.

Ранее в СМИ появились сообщения об интеграции ОНФ и «Единой России», а также смене лидера. Перминов опроверг эти сведения.

«Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», — заявил он.

В исполкоме ОНФ от комментариев отказались.

Сообщалось, что изменения пройдут в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году. Партия объединится с коалицией «Общероссийский народный фронт», а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей. Также была информация, что Дмитрий Медведев в их число не войдет.