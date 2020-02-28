Опрос: мнения россиян о необходимости ухода Путина с поста президента разделились

Число россиян, которые выступают за уход Владимира Путина с поста президента в 2024 году, всего на 1% превысило количество тех, кто хочет видеть его на этой должности и далее. Итоги соответствующего опроса в пятницу, 28 февраля, опубликовал «Левада-Центр».

Согласно исследованию, по мнению 46% респондентов, после следующих президентских выборов Путин должен отойти от руководства страной. Противоположного мнения придерживаются 45%. С ответом затруднились 9%.

В ходе опроса также выяснилось, что только 25% россиян собираются принять участие в голосовании по внесению предложенных Путиным поправок в Конституцию РФ и проголосовать за них. Пойдут голосовать еще 37%, но они еще не решали за или против. Против поправок собрались выступить 10%. Точно не пойдут на голосование 23%.

Опрос проведен 20 — 26 февраля 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.