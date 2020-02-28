Опрос: мнения россиян о необходимости ухода Путина с поста президента разделились

Опрос: мнения россиян о необходимости ухода Путина с поста президента разделились
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Опросы

Число россиян, которые выступают за уход Владимира Путина с поста президента в 2024 году, всего на 1% превысило количество тех, кто хочет видеть его на этой должности и далее. Итоги соответствующего опроса в пятницу, 28 февраля, опубликовал «Левада-Центр».

Согласно исследованию, по мнению 46% респондентов, после следующих президентских выборов Путин должен отойти от руководства страной. Противоположного мнения придерживаются 45%. С ответом затруднились 9%.

В ходе опроса также выяснилось, что только 25% россиян собираются принять участие в голосовании по внесению предложенных Путиным поправок в Конституцию РФ и проголосовать за них. Пойдут голосовать еще 37%, но они еще не решали за или против. Против поправок собрались выступить 10%. Точно не пойдут на голосование 23%.

Опрос проведен 20 — 26 февраля 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (51)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter