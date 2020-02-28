День голосования по поправкам в Конституцию обещают сделать оплачиваемым выходным

День голосования по поправкам в Конституцию обещают сделать оплачиваемым выходным
Виталий Невар / Новый Калининград
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День голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным для работников, получающих оклад. Такую информацию сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ главу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.

«Просто будет лишний выходной в этом месяце, и тот, кто на окладе находится, тот и не почувствует этого. Почувствует только один выходной день дополнительно. С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет»,— сказал Шмаков, пояснив, что речь идет не о дополнительной оплате, а о том, что из зарплаты не будет вычета за выходной в день голосования.

Однако глава ФНПР также сообщил, что работники со сдельной оплатой труда за этот день зарплату не получат.

Напомним, референдум состоится 22 апреля.

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