С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для въезда в Россию

Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).



Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года № 1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).