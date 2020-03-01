С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для въезда в Россию

С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для въезда в Россию
Фото из архива "Нового Калининграда"
Все новости по теме: Международные отношения

Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года № 1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).

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