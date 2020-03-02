Источник: на должность главы филиала РАНХиГС рассматривается кандидатура Плюхина

Одним из кандидатов на должность директора Западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы в Калининграде является глава Калининградстата Михаил Плюхин. Об этом «Новому Калининграду» сообщили два сотрудника филиала и человек, близкий к руководству учебного заведения.



Плюхин — не посторонний для РАНХиГСа человек, отмечает один из собеседников «Нового Калининграда». По данным сайта западного филиала академии, Михаил Плюхин входит в состав попечительского совета филиала в статусе советника ректора РАНХиГСа Владимира Мау.

Сам Михаил Плюхин от комментариев отказался.

Ранее стало известно, что глава Западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Иванов уходит с занимаемого поста. Сам Иванов прямо не ответил на вопрос «Нового Калининграда» об отставке. «Ориентируетесь на 10-е. Пока рано об этом говорить», — сказал Иванов и повесил трубку.

Как отмечали источники «Нового Калининграда», 10 марта должен состояться визит в Калининградскую область главы РАНХиГС Владимира Мау, на котором планируется представить нового главу филиала.