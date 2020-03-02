Суд отменил приговор отправленному в колонию за мирный протест россиянину

Кассационный суд отменил приговор Константину Котову, который получил 4 года колонии по так называемой «дадинской» статье Уголовного кодекса. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает РИА «Новости».

Дело активиста отправили на новое апелляционное рассмотрение. «Приговор Тверского районного суда Москвы отменить, апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — огласила решение судебная коллегия.

Дожидаться очередного заседания Котов будет уже не в колонии, а в СИЗО. Суд заключил его под стражу на два месяца. В ходе процесса интересы Котова защищали сразу 14 адвокатов. В разбирательстве также принимали участие представители уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Они довели до сведения суда, что омбудсмен считает приговор Котову излишне суровым.

В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по ст. 212 УК России (нарушение установленного порядка проведения собраний и митингов). Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.