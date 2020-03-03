Путин: дай Бог здоровья несистемной оппозиции

Путин: дай Бог здоровья несистемной оппозиции
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин отметил важность несистемной оппозиции, поскольку она вносит в жизнь страны крупный положительный вклад. Об этом во вторник, 3 марта, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы государства.

«Дай ей [несистемной оппозиции] бог здоровья!» — отметил Путин и добавил, что в любой стране всегда есть часть общества, которая не согласна с действующей властью. Российский лидер считает, что «это очень хорошо, что такие люди есть».

«Они [представители несистемной оппозиции] очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — добавил президент.

Однако Путин считает, что доводящие до революции деятели в той или иной стране, «как правило, во власти тоже не задерживаются». «Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности, — процитировали в издании его слова. — Исключение, пожалуй, [составили] только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время и потом сами развалились и страну за собой утащили».

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