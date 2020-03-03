Тегеран из-за эпидемии коронавируса попросил гуманитарную помощь у Москвы

В связи со вспышкой коронавируса в Иране страна попросила Россию о предоставлении гуманитарной помощи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали.

Посол рассказал, что разговор шел о гуманитарной помощи, и добавил, что Тегеран приветствует ее «со стороны всех стран, в том числе дружественных стран, наших единомышленников».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 марта, Лондон, Берлин и Париж решили предоставить Ирану помощь в размере 5 млн евро. Деньги должны быть направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин в конце февраля выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами эпидемии и предложил помощь в борьбе с ее распространением.